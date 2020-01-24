Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко близок к переходу в московский клуб. Об этом сообщает пресс-служба чешской команды.

Заявление «Млады Болеслав» гласит, что на данный момент 24-летний россиянин отправился в Москву для прохождения медицинского обследования.

«Коля сейчас работает над трансферным предложением. Он получил разрешение от клуба на отъезд из расположения команды, чтобы разобраться со всем в ближайшие дни», — объяснил спортивный директор «Млады Болеслав» Йозеф Жинох».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что сегодня, 24 января, Комличенко должен пройти медицинский осмотр в московском «Динамо».

В нынешнем сезоне Комличенко отыграл 20 матчей за «Младу Болеслав», записал на своей счет тринадцать забитых голов и шесть результативных передач. Также игрок вызывался в сборную России, в составе которой провел три встречи и забил один гол.