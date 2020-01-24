Nevasport вспоминает, как развивалась эпопея с пока официально не подтвержденным переходом Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

Вторник, 21 января

Футбольный клуб «Сочи» на своем официальном сайте объявляет об аренде нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в это время работающего на предсезонном сборе петербургской команды в Катаре. «Зенит» на своих медийных ресурсах информацию не подтверждает.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко: «Аренда до конца сезона. Клубы обо всем договорились. В ближайшее время Кокорин присоединится к команде».

Рубашко также добавляет, что пока точно не знает, когда Кокорин присоединится к команде. Хотя в клубе надеются, что форвард появится в расположении «Сочи» уже на втором сборе 27 января.

Кокорин в это время готовился принять участие в первом товарищеском матче «Зенита» с «Аль-Увайнахом». Он выйдет на эту в стартовом составе с капитанской повязкой, сделает хет-трик и отдаст голевую передачу уже в первом тайме. «Зенит» победит со счетом 10:0. Во время прямой трансляции матча в YouTube в чате каждую минут появляются сотни комментариев с хештегом в поддержку Кокорина — #ОставьтеКокорина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак (ответ болельщику в инстаграме до матча): «Мои взгляды и не менялись. Кокорин нам нужен. Вопрос не по адресу».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак (в интервью клубной пресс-службе после матча): «Он был расстроен сегодняшними новостями, я с ним разговаривал. То, что он вышел играть, – это доверие тренера. Лично у меня ничего не поменялось: это игрок, который может усилить нашу игру, игрок, который нам нужен. Сегодня и на каждой тренировке он доказывает свой высокий уровень. То, что вышел с капитанской повязкой, – это доверие команды прежде всего. Хотели поддержать его в непростой ситуации». Я не принимаю решения о его будущем, к большому сожалению. Как будет развиваться ситуация, пока сложно сказать».

В тот же вечер появляются сообщения, что Кокорин не хочет уходить из «Зенита». «Зенит» по-прежнему официально не подтверждает аренду нападающего в «Сочи».

Среда, 22 января

Появляется позиция агента игрока, отчима Кокорина.

Кирилл Логинов (отчим и агент Александра Кокорина): «С чего вообще взяли, что Саша переходит в «Сочи»? Если этот клуб подтвердил, то все вопросы к ним. Если вы хотите узнать мое мнение, я думаю, что Сашино мнение не учитывалось».

Тем временем, приходит первая официальная реакция от «Зенита». Но не сам факт перехода на официальном сайте, а подтверждение договоренности между клубами.

Александр Медведев (генеральный директор «Зенита»): «Зенит» подтверждает договоренность с «Сочи» об аренде Александра Кокорина».

Вечером появляется информация, что Сергей Семак и Александр Медведев провели внеочередную встречу из-за ситуации с арендой Кокорина в «Сочи».

Четверг, 23 января

Впервые высказывается главный инициатор аренды форварда из «Зенита» в «Сочи». Владелец южного клуба Борис Ротенберг добавляет масла в огонь.

Борис Ротенберг (владелец «Сочи»): «То, что Кокорин узнал об аренде в «Сочи» из СМИ – полная ерунда, он все знал заранее. Мы с Сашей давно хорошо знакомы, и по аренде мы общались с ним напрямую, в последний момент что-то изменилось».

Агент Кирилл Логинов не подтвердил слова Ротенберга.

Кирилл Логинов (отчим и агент Александра Кокорина): «Слова Ротенберга не комментирую. Ситуация прежняя, Саша никуда не переходит. У нас абсолютно понятная история – Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит. Это было понятно и вчера, и позавчера. Он никуда не собирается уходить»

И снова Ротенберг — должны договориться. «Здравый смысл должен восторжествовать».

Борис Ротенберг (владелец «Сочи»): «Мы разговаривали сначала с клубом, а потом с ним. Он был в курсе еще до всех публикаций. Сейчас будем дальше двигать этот вопрос, посмотрим, как все будет происходить. Считаю, что для Кокорина это было бы большое подспорье, чтобы возродиться как футболисту и вернуться на былые позиции. Думаю, что должны договориться. Мне кажется, здравый смысл должен восторжествовать, надеемся, что все завершится положительным исходом».

В это время своего конкурента по нападению поддерживает форвард «Зенита» Сердар Азмун. В своем инстаграме (3,2 млн подписчиков) иранец выкладывает фото с Кокориным — и в сторис, и в ленту.

И вновь отчим Кокорина комментирует слова Ротенберга.

Кирилл Логинов (отчим и агент Александра Кокорина): «Он порядочный, вменяемый человек. Как эта ситуация могла произойти? Они могли где-то пересекаться. Но это точно не было три дня назад, а скорее всего до Нового года. И это скорее всего был разговор в формате шутки. Но я при этом не присутствовал».

О ситуации впервые высказывается главный тренер сборной России Станислав Черчесов, работавший вместе с Ротенбергом в московском «Динамо».

Станислав Черчесов (главный тренер сборной России): «Учитывая то, что Кокорин довольно много пропустил, и факт наличия в «Зените» форвардов Дзюбы и Азмуна, его аренда в «Сочи» видится разумным решением. Велика вероятность того, что там он будет получать гораздо больше игрового времени на поле, нежели в «Зените». А тренерский штаб сборной напрямую заинтересован в том, чтобы футболисты как можно чаще выходили на поле в своих клубах».

Продолжение следует…