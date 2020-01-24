Российский фигурист Дмитрий Алиев объяснил, почему не смог сдержать слезы после победы на чемпионате Европы в Граце (Австрия).

«Это слезы радости от преодоления самого себя», — сказал Алиев на пресс-конференции. Фигурист пояснил, что в конце программы понял, что прокат получился достойным, и вспомнил свою подготовку к соревнованиям. Алиев признался, что выступление получилось тяжелом, так как он волновался и переживал.

«Но сейчас мои эмоции на самом высоком уровне, благодарен моим тренерам и сегодняшнему дню, что сегодня все это произошло», — добавил Алиев

Фигурист рассказал, что перед отъездом на турнир провел успешную тренировку, однако до этого работал с помарками. Это может вызывать сомнения, пояснил Алиев.

Напомним, серебряную медаль завоевал еще один россиянин Артур Даниелян, бронзовым призером стал представитель Грузии Морис Квителашвили.