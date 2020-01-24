Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе оценил шансы полузащитника Алексея Миранчука перейти в один из европейских клубов.

«Сейчас мы пытаемся проработать трансфер Алексея за границу и взаимодействуем с его агентом в полном контакте, действуем, как в одной команде», — сказал Кикнадзе, слова которого приводят «Известия».

Специалист подчеркнул, что ведется работа с несколькими агентами. По его словам, главная цель — достичь общего успеха, а не «объегорить друг друга».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в услугах Миранчука заинтересованы несколько европейских клубов, в том числе и «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Лацио» и «Милан». Однако россонери впоследствии отказались от идеи приобретения россиянина, состав команды пополнил Златан Ибрагимович.

Миранчук отыграл 21 матч в составе «Локомотива» в нынешнем сезоне, он забил 9 голов и отдал 4 передачи.