По сообщению мексиканского издания Мedio tiempo, аргентинский полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер перешел в «Монтеррей».

Как сообщает источник, еще вчера опорный хавбек провел встречу с президентом мексиканского клуба Дуилио Давино. Беседа состоялась в Steel Giant без представителей прессы и болельщиков.

По информации источника, по итогам разговора аргентинский футболис перешел в стане «Монтеррея, подписав контракт на четыре года. Сумма сделки могла составить порядка семи миллионов евро.

Отметим, что Краневиттер уже давно не проходил в первую обойму выбора Сергея Семака. На его позиции выступает колумбийский опорник Вильмар Барриос. С лета в России вводится новый лимит на легионеров (8+17), при такой схеме держать игрока на лавке не представляется возможным.