Спортивный шоумен и блоге Василий Уткин выразил свое отношение к российскому тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе. На поверхностный взгляд Уткина, Тутберидзе нуждается в том, чтобы ничто не колебало ее в собственном самоутверждении.

«Как мне представляется, она хороший методист, неплохой тренер и, видимо, очень закомплексованный человек», — приводит слова Уткина Sport 24.

Уткин считает, что она плывет на волне самоутверждения, пользуется ее и считает, что это и есть ее настоящая поддержка. Уткин обращается к Этери Георгиевне, что еще можно успеть изменить свое отношение. По словам Уткина, у Тутберидзе была трудная жизнь, она тяжело пробивалась в первые ряды, поэтому альтернативную точку зрения воспринимает как смертное покушение на свое положение в обществе.