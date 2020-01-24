Российский форвард «Зенита» Владислав Трушкин подветл итог победной встречи Евролиги против греческого «Олимпиакоса» (91:87). Нападающий реализовал единственный свой трехочковый бросок в матчее и набрал по итогу 5 очков.

По словам Трушкина, была интересная для просмотра игра — с нервом. Приехали греческие звезды — Принтезис, Спанулис, Папаниколау

«Не смотрел в статистику, но в последних играх с ЦСКА и «Валенсией» у нас немного упал процент трехочковых… Но радостно, что сегодня мы смогли поправить этот процент. Но прежде всего важно, конечно, что мы победили. Надеюсь, что продолжим в том же духе», — цитирует Трушкина официальный сайт «Зенита».

Следующий матч в рамках Евролиги «Зенит» проведет 30 января против «Барселоны».