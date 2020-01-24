Вратарь «Тампы» Андрея Василевский прокомментировал невызов лучшего бомбардира прошлого сезона НХЛ Никиты Кучерова. Россиянин, вызванный на звездный уик-энд, считает, что там должен оказаться и Кучеров.

По словам Василевского, вся команда в прошлом сезоне повторила рекорд регулярных чемпионатов по победам, а Кучеров побил рекорд по очкам. Но такое случается раз в 10, 20 лет.

«Все, видимо, ожидали от нас 65 побед, а от Куча — 150 очков, не знаю уж. Но это просто глупо — сравнивать два разных сезона. Никита — лучший игрок нашей команды, и он, безусловно, заслужил право быть здесь», — уверен Василевский.

Российский голкипер стал единственным представителем России на звездном уик-энде в НХЛ.