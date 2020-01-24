Канадский защитник «Монреаля» Ши Уэбер рассказал, что привнес в клуб российский форвард Илья Ковальчук. Бывший нападающий СКА ударно дебютировал за «Канадиенс», набрав 8 очков в восьми матчах.

Уэбер подчеркнул, что Ковальчук великолепен — не может сказать об Илье ни одной плохой вещи. Ши помнит, как много играл против не в прошлом и прекрасно знал, каким талантом и игровыми качествами он обладает, однако ничего не знал о том, какой Ковальчук человек. А он, по словам Уэбереа, оказался потрясающим парнем для раздевалки команды.

«Илья привнес в нее столько энергии и возбуждения, словно ему 21 год. Это для нас просто здорово», — приводит слова Уэбера «Спорт-Экспресс».

Уэбер также отметил, что создалось впечатление, что он не пропустил ни одной игры — с первого же матча он летал по льду и бил соперников, что стало большим откровением для игрока «Монреаля».