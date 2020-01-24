«Турнир проводится в настоящем сарае. Не можете провести, не получается — отдайте России», — так Татьяна Тарасова охарактеризовала чемпионат Европы по фигурному катанию, который сейчас проходит в австрийском Граце.

Её возмущения отнюдь не голословны: соревнования и правда проходят в помещении, больше похожем на сарай или теплицу, нежели на ледовую арену. Более того, арены там и близко нет: каток залили в дутом шатре, который ни на йоту не соответствует статусу проходящего в нём чемпионата.

Как так получилось, что европейское первенство отдали городу, не способному организовать хоть сколько-нибудь приемлемые для соревнований условия? На самом деле, турнир должен был проходить на хорошей ледовой арене, но в планы организаторов внезапно вмешался хоккей. Претендуя на проведение чемпионата Европы, Грац рассчитывал принять фигуристов на четырехтысячном катке в центре города, но местный клуб «Найнти Найнерс» спутал все карты: неожиданно для всех он оказался в вышей лиге. Менять календарь ради фигурного катания в клубе не захотели, поэтому прибывшие в Грац спортсмены и болельщики были вынуждены довольствоваться шатром. Организаторам оставалось лишь развести руками и постараться в короткие сроки максимально облагородить имеющуюся конструкцию.

Такие сооружения часто называют «дутиками», так как они имеют в прямом смысле надувной купол и обычно используются для тренировок. Организаторам пришлось постараться, чтобы превратить шатёр в подобие арены: вдоль катка были установлены трибуны, под потолком разместили комментаторские позиции. Но спасти положение не очень-то получилось: мало того, что шатер стоит практически в чистом поле, воздух внутри него совершенно не циркулирует. Очевидно, это не добавляет фигуристам комфорта во время выступлений. К тому же, сооруженные трибуны имеют далеко не такую вместительность, как настоящая арена — правда, и они заполняются не целиком.

Чтобы подняться на комментаторскую позицию, необходимо карабкаться едва ли не по строительным лесам. Сложно предположить, как это делает Татьяна Тарасова, если и более молодым журналистам эта идея кажется не самой простой и безопасной. «Мы сидим так высоко, тут даже птицы не летают», — описала свои ощущения не теряющая оптимизма Тарасова.

Можно было войти в положение организаторов и закрыть глаза на отсутствие арены: понято, что хоккей в Австрии куда важнее и популярнее фигурного катания. В Европе оно вообще востребовано далеко не так, как в России и странах Азии или Северной Америки. Но новые подробности оказались даже более шокирующими, чем первое впечатление от шатра: спортсменов поселили в отель без горячей воды. «Сборная не может мыться и ходит грязная», — без обиняков заявил Денис Ходыкин. Тот, кто посмелее, пользуется тем, что есть. «Ну а что делать — быстренько, под холодненькой. Но у нас такого еще не случалось — это наш, можно сказать, первый подобный опыт на турнирах», — рассказала Александра Степанова.

Говорить о полном провале, конечно, нельзя: организаторам удалось обеспечить главное — качественный лед для фигуристов. Но и успешным этот чемпионат Европы, пожалуй, вряд ли кто-нибудь назовет.