На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Граце (Австрия), стартовала короткая программа у женщин. Первые участницы вышли на шестиминутную разминку в 13:30 по московскому времени.

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Открывать короткую программу выпало испанке Валентине Матос. Однако самая интересная для российских болельщиков часть соревнований начнется значительно позже: все три россиянки будут выступать в заключительной разминке.

Откроет последнюю группу участниц действующая чемпионка России Анна Щербакова, получившая 32-й стартовый номер. Согласно поминутному расписанию, она выйдет на лед в 18:23 мск. Сразу после нее выступит Алена Косторная, затем, под предпоследним номером, свою программу покажет Александра Трусова. Время начала ее выступления — 18:49.