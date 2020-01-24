Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил Дмитрия Алиева, который выиграл золотую награду на чемпионате Европы. Серебро взял Артур Даниелян. Плющенко отметил, что это потрясающая новость.

«Наконец-то после такой длительной паузы у нас есть новый чемпион Европы. Хочется верить, что мы на этом не остановимся, хочется, чтобы ребята шли дальше и достойно выступили на чемпионате мира. А еще через два года показали высочайший класс на Играх в Пекине», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Плющенко также отметил, что Алиев заслужил эту победу, поскольку долго шел к этой цели. Плющенко говорил, что это очень хороший спортсмен и обладает многими четверными прыжками.

Отметим, что до Алиева из российских спортсменов чемпионом Европы был сам Плющенко — в 2012 году.