Четвертьфинальный матч Кубка России между «Ахматом» и «Зенитом» пройдет в Грозном 4 марта. Встреча назначена на 18.00.

К тому времени «Зенит» уже проведет встречу возобновившегося чемпионата России. Домашняя игра 20-го тура РПЛ против «Локомотива» назначена на 29 февраля.

Отметим, что по ходу текущего розыгрыша Кубка России «Зенит» прошел красноряский «Енисей» (2:1) и томскую «Томь» (4:0). «Ахмат» прошел «СКА-Хабаровск»(2:2, по пенальти) и владивостокский «Луч» (5:1).

По жеребьевке «Зенит» должен будет провести встречу Кубка России в гостях.