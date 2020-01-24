«Зенит» официально заявил об уходе из клуба опорного полузащитника из Аргентины Матиаса Краневиттера.
«Зенит» и аргентинский полузащитник достигли договоренности о дальнейшем продолжении карьеры футболиста. Сине-бело-голубые благодарят Матиаса Краневиттера и желают спортивных успехов», — говорится в официальном сообщении клуба.
Ранее в СМИ сообщалось, что Краневиттер заключил контракт с мексиканским клубом «Монтеррей».
Напомним, что Матиас перебрался в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за 8 миллионов евро. В текущем сезоне аргентинский хавбек сыграл только в четырех матчах и результативными действиями не отличался. Футболиста посадил на лавку колумбийский полузащитник оборонительного плана Вильмар Барриос. Соглашения Краневиттера с петербургским клубом истекало летом 2021 года.
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