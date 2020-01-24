Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв выступят в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

Медведеву предстоит встретиться с представителем Австралии Алексеем Попыриным. Матч будет проходить на центральном корте и начнется не раньше 11:00 по московскому времени. Спортсмены будут играть вторым запуском: они выйдут на корт после окончания встречи Элины Свитолиной и Гарбинье Мугурусы.

Рублёв сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном, посеянном под 11-м номером. Их матч начнется не раньше 4:30 мск на корте «1537 Арена».

Соперником Карена Хачанова станет австралиец Ник Кирьос, посеянный под 23-м номером. Поединок состоится на корте «Мельбурн Арена», предположительное время начала — 10:50 мск.