Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) огласила состав команды на этап Кубка мира в Оберстдорфе (Германия). Соревнования будут проходить 24 и 25 января.

На официальном сайте ФЛГР приведены фамилии лыжников, которые выступят в скиатлоне. Женскую команду представят шесть спортсменок: Наталья Непряева, Янва Кирпиченко, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Нина Дуботолкина и Екатерина Смирнова.

За мужскую команду побегут Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Бессмертных, Ермил Вокуев, Денис Спицов, Евгений Белов, Андрей Ларьков и Алексей Червоткин.

Напомним, скиатлон состоится завтра, 25 января. Во второй соревновательный день состоятся женский и мужской спринты классическим стилем.