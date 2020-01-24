Тренер петербургского фигуриста Дмитрия Алиева Евгений Рукавицын оценил чемпионский прокат подопечного на чемпионате Европы по фигурному катанию.

По словам тренера, ему хотелось увидеть чистейший прокат — и он его увидел.

«Благодарен Диме за это. Эмоции переполняли меня. В этот момент я был счастлив».

Также тренер отметил, что спортсмен всегда будет стремиться к лучшему результату», — приводит слова Рукавицына телеканал «Санкт-Петербург».

Рукавицын отметил, что Алиев будет стремиться к лучшему и в дальнейшем, будет думать через некоторое время, где можно набрать еще.

«В целом, на данный момент, прокат был близок к идеальному», — сказал Рукавицын.

За короткую и произвольную программы Алиев набрал 272, 89 балла. Это была первая победа российского спортсмена в мужском катании на чемпионате Европы за 8 лет.