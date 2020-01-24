В Оберстдорфе (Германия) стартует очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня, 24 января, состоятся два скиатлона — мужской и женский.

Женщины выйдут на старт в 12:00 по московскому времени. Ранее ФЛГР огласила состав российской команды на гонку: Наталья Непреява, Анна Жеребятьева, Алиса Жамбалова, Нина Дуботолкина, Яна Кирпиченко и Екатерина Смирнова.

Мужская гонка стартует в 14:00, Россию представят восемь лыжников: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Бессмертных, Ермил Вокуев, Андрей Ларьков, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Евгений Белов.

Напомним, женщинам предстоит пробежать 15 километров (7,5 км классикой+7,5 км свободным стилем), мужчинам — 30 (15+15).