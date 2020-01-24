Алёна Косторная и Иван Букин стали самыми тестируемыми фигуристами в 2019-м году. Как сообщает РУСАДА, спортсмены проверялись на допинг по четыре раза.

Отмечается, что в декабре РУСАДА протестировало на допинг 18 российских фигуристов, в числе которых новый чемпион Европы Дмитрий Алиев. Все на протяжение года он сдал три пробы. Также по три раза проверялись Макар Игнатов, Дмитрий Козловский и Иван Десятов. По две пробы сдали Артур Даниелян, Анастасия Мишина, Владимир Морозов, Анна Щербакова, Александра Трусова, Виктория Синицина и Тиффани Загорски.

Напомним, большинство из названных фигуристов на данный момент находятся в Австрии на чемпионате Европы. Накануне Артур Даниелян завоевал серебряную медаль в мужском одиночном катании. Сегодня в борьбу вступают девушки — Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова.