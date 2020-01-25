Петербургский «Зенит» встретится с австрийским «РБ Зальцбург» в рамках тренировочного сбора в Катаре. Игра будет носить товарищеский характер и состоится сегодня, 25 января, в 16:00 по московскому времени.

Команды встретятся на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе. Как сообщает официальный сайт «Зенита», матч должен пройти в формате трёх таймов по 40 минут.

Напомним, ранее «сине-бело-голубые» уже провели одну контрольную игру в рамках сбора. Подопечные Сергея Семака разгромили местный «Аль-Увайнах» со счетом 10:0. В матче принял участие Александр Кокорин, он отметился хет-триком. Ещё три гола забил иранский форвард Сердар Азмун, дубль сделал Артем Дзюба. По разу отличились Себастьян Дриусси и Йордан Осорио.

Сбор в Катаре продлится до 27 января. Ожидается, что после этого Александр Кокорин отправится в расположение «Сочи».