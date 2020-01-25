На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Граце (Австрия), состоится произвольный танец. Спортсмены выйдут на лед в 15:25 мск сегодня, 25 января.

Напомним, по итогам ритмического танца лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Несмотря на то, что они считаются главными фаворитами турнира, их преимущество перед Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым составило всего 0,05 балла. Кроме того, россияне оказались лучшими по технической оценке.

Третье место занимают итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Они опередили Александру Степанову и Ивана Букина, идущих четвертыми, на один балл. Замыкают первую пятерку россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Напомним, сегодня заключительный день соревнований. В воскресенье в Граце состоятся показательные выступления.