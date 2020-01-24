Бразильский нападающий «Зенита» Малком вспомнил летний эпизод, когда он издали угодил мячом в арбитра матча «Динамо»-«Зенит» Евгения Турбина. Видео с этим эпизодом стало очень популярным в Интернете.

Малком отметил, что не хочет особенно распространяться на этот счет, поскольку опасается, что арбитр, прочтя интервью, это ему припомнит. Малком подчеркнул, что произошло случайно — бразилецхотел как можно быстрее возобновить игру. Футболисту «Зенита» понравилось то, как спокойно он воспринял эту ситуациию.

«Конечно, я очень удивился. Сначала переживал, что судья покажет мне красную карточку. Удалит, решив, что я специально запустил в него мячом. Но я извинился, показал, что совершенно не намеревался так делать», — приводит слова Малком официальный сайт «Зенита».

Напомним, Малком продолжает восстановление после травмы, полученной в этом матче.