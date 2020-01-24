На шестом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке стартовала женская индивидуальная гонка на 15 километров.

Прямую трансляцию гонки можно посмотреть здесь.

Россию в этой гонке представляют пять биатлонисток: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ирина Старых. Миронова была заявлена в первую стартовую группу под 19-м номером, номер 45 достался Ларисе Куклиной. Под 56-м номером будет стартовать Ирина Старых. Екатерина Юрлова-Перхт уйдет в гонку под 84-м номером, Кристина Резцова — под 85-м.

Отметим, за каждый промах на огневом рубеже к результату биатлонистки будет прибавляться минута, штрафные круги в гонке не предусмотрены. В общей сложности каждая из биатлонисток пройдет четыре огневых рубежа.