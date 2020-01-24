Российский биатлонист Евгений Гараничев не попал в состав на сингл-микст и смешанную эстафету в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в тренерском штабе сборной России по биатлону.

Согласно данным источника, в смешанной эстафете от мужской команды выступят Матвей Елисеев и Александр Логинов, а в одиночной смешанной эстафете будет заявлен Эдуард Латыпов.

Напомним, обе смешанных эстафеты состоятся завтра, 25 января.

Окончательный состав станет известен после того, как сегодня, 24 января, завершится женская индивидуальная гонка. Тренеры примут решение по женской части состава, после чего на официальном сайте Международного союза биатлонистов появятся старт-листы на гонки.