Денис Черышев в матче за "Валенсию". Фото: https://www.instagram.com/cheryshev90

Денис Черышев в матче за "Валенсию". Фото: https://www.instagram.com/cheryshev90

Испанская «Валенсия» на своем официальном сайте поведала о повреждении российский нападающего Дениса Черышева. Травму россиянин получил в матче 20-го тура испанской Примеры против «Мальорки» (1:4) 5 дней назад.

Медицинские тесты показали, что у 29-летнего игрока поверждение задней поверхности левого бедра. Информации о сроках восстановления Черышева испанский клуб не предоставляет, но по обыкновению — это минимум две недели.

Напомним, Черышев был заменен в конце первого тайма, поскольку не смог продолжить встречу.

В текущем сезоне Черышев сыграл за «Валенсию» 16 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.