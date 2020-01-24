Российский хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух высказался по поводу победы Дмитрия Алиева на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце.

В интервью порталу Sport24 Авербух заявил, что на чемпионате Европы Дмитрий Алиев использовал свой шанс, откатав безукоризненно. Как считает хореограф, после того, как безобразно свою короткую программу откатал француз Кевин Аймоз, то шансы Алиева на победу заметно выросли.

«По своему потенциалу и сложности программ, равных Диме, не было», — сказал Авербух. По мнению эксперта, главным для Алиева было чистое исполнение его программ, что он и сделал на турнире.

Напомним, Дмитрий Алиев с результатом в 272 балла одержал победу на чемпионате Европы, в тройку также вошли Артур Даниелян и Морис Квителашвили.