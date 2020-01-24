Российский хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух поделился мнением по поводу выступления юниора Артура Даниеляна на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце, а также по поводу общего уровня фигурного катания в Европе.

В интервью порталу Sport24 Авербух отметил, что все уже привыкли — юные фигуристы и в женском, и в мужском одиночном катании показывают результаты. «Шокировал ли меня Даниелян в свои 16 лет? Не думаю, что мы должны быть чем-то шокированы», — отметил Авербух, добавив, что Евгений Плющенко начинал показывать успехи на чемпионате Европы уже в юном возрасте.

По мнению Авербуха, в целом фигурное катание в Европе развивается не так хорошо. «Общий же уровень европейского фигурного катания, к сожалению, недостаточно высокий. За исключением 5-6 фигуристов, все остальное очень слабо», — сказал эксперт.

Напомним, Дмитрий Алиев с результатом в 272 балла одержал победу на чемпионате Европы, в тройку также вошли Артур Даниелян и Морис Квителашвили.