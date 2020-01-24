Российская биатлонистка, чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о том, какие изменения произошли в подготовке лыж после провала в женской эстафете.

Биатлонистка в интервью телеканалу «Матч ТВ» отметила, что в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге, а также в спринтерской гонке она и команда испытывали трудности с лыжами.

По словам Юрловой, после этого биатлонистки решили вернуться к самостоятельному тестированию лыж перед гонками. Это они делали и ранее, но сервисмены освободили их от этого занятия.

«Сейчас мы к этому вернулись – и в пасьюте все было нормально. В эстафете на спусках было тяжело бороться», — отметила биатлонистка.

Напомним, в женской эстафете в Рупольдинге сборная России заняла лишь 11-е место.