Владелец «Сочи» Борист Ротенберг объявил о том, что если у Александра Кокорина остались вопросы по московскому «Динамо», то их урегулируют.

«Тогда в «Динамо» менялось руководство, не исключаю, что у Саши остались какие-то вопросы. Так бывает, решим их в Сочи», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Кокорин играл за московское «Динамо» с 2008 по 2013, несолько месяцев провел в «Анжи», а затем с 2013 по 2015 год. Ротенберг занимал пост президента клуба с 2013 по 2015 год.

Ранее «Сочи» заявил о переходе Кокорина, однако после этого 28-летний нападающий вышел в основе сине-бело-голубых в контрольном матче с катарским клубом «Аль-Увайнах» (10:0). В этом матче футболист был капитаном петербургской команды и забил три гола уже в первом тайме. Аренду игрока подтвердил 22 января Александр Медведев.