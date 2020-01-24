Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о том, как провел ночь после своей победы на чемпионате Европы в Граце, Австрия.

В интервью пресс-службе ФФККР Алиев рассказал, что приехал в гостиницу и понял, что потерял свой телефон. «Появился нервячок. У меня два телефона, один — для родных. И вот от родных я хотел что-то перечитать, еще раз позвонить, но понял, что телефон оставил», — сказал Алиев, отметив, что позже телефон все же нашелся.

Фигурист отметил, что на поздравления ответил с утра, а перед сном пересмотрел свой прокат, тренерские эмоции. «Поблагодарил про себя всех за прошедший день и с удовольствием лег спать», — заключил Алиев.

Отметим, на чемпионате Европы Дмитрий Алиев выдал два проката без падений и выиграл турнир с заметным отрывом.