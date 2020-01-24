Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о том, какие стихи ему удалось написать во время победного чемпионата Европы в австрийском Граце.

В интервью пресс-службе ФФККР Алиев отметил, что после своей победы он ничего не писал, однако за время турнира у него родились два стихотворения. «Это было перед короткой программой и после короткой программы. Я пишу только тогда, когда мне этого хочется», — отметил фигурист.

Фигурист заявил, что никогда не читал свои стихи на публику, но сделал исключение для интервью, прочитав вслух два четверостишья.

Напомним, Дмитрий Алиев одержал победу на чемпионате Европы, откатав две программы без падений и серьезных недочетов. На пьедестал также попали россиянин Артур Даниелян и грузин Морис Квителашвили.