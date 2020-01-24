Российская биатлонистка Светлана Миронова высказала мнение по поводу своего выступления в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

В прямом эфире «Матч ТВ» Миронова отметила, что ей не понравилось, как она пробежала гонку.

«Не очень выступление: допустила 7 промахов, плюс ходом проиграла минуту. Думаю, это так себе выступление», — сказала Миронова, добавив, что её состояние, в целом, улучшилось по сравнению с предыдущими этапами Кубка мира и еще есть, куда набирать форму.

«Думаю, что движемся в правильном направлении», — заключила биатлонистка.

Напомним, Светлана Миронова на этапе в Рупольдинге показала 77-й результат в спринте и больше не участвовала в гонках. На этапе в Поклюке Миронова не попала в топ-60 сильнейших.