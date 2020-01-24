Немецкая биатлонистка Денизе Херрман стала победительницей индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Спортсменка прошла четыре рубежа без промахов и преодолела 15 километров за 41 минуту и 33,4 секунды. Второе место у шведской биатлонистки Ханны Эберг, которая допустила один промах и проиграла на финише 59,2 секунды.

Анаис Бескон из Франции стала третьей, она также отстреляла на ноль и проиграла 1 минуту и 15 секунд.

Российская биатлонистка Ирина Старых замкнула восьмерку сильнейших, пройдя четыре рубежа на ноль, ее проигрыш — 2 минуты и 59 секунд. Лариса Куклина с одним промахом стала 13-й, Кристина Резцова финишировала на 27-й строчке (2 промаха), Екатерина Юрлова — на 35-й строчке (3 промаха). Светллана Миронова допустила 7 промахов и финишировала на 69-й строчке.