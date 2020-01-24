Российская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Слова спортсменки прозвучали в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». «Спасибо моему тренеру, Максиму Владимировичу Кугаевскому», — сказала Старых, отметив, что специалист настраивал ее перед стартом на чистую стрельбу. Биатлонистка заявила, что последний рубеж было проходить очень тяжело, но она смогла справиться.

«Сегодня было тяжело бежать по трассе, видимо, горы сказываются или еще не отошла от Рупольдинга-Оберхофа», — пояснила свое физическое состояние Старых.

Напомним, Ирина Старых заняла 8-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке.