Стало известно, в каком составе сборная России по биатлону выступит в сингл-миксте и классической смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке, Словения.

Информацию о женском составе эстафет в эфире «Матч ТВ» сообщил старший тренер женской команды Виталий Норицын. В сингл-миксте вместе с Эдуардом Латыповым выступит Кристина Резцова, а в классической смешанной эстафете будут бежать Лариса Куклина и Ирина Старых. По словам Норицына, финишировать в эстафете будет именно Старых, поскольку у нее был хороший заключительный отрезок в индивидуальной гонке.

Также в классическом миксте выступят Александр Логинов и Матвей Елисеев.

Обе эстафеты состоятся завтра, 25 января. На 15:15 по московскому времени назначен сингл-микст, на 17:00 — смешанная эстафета.