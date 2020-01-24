Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проведет матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису против чешской спортсменки, второй ракетки мира Каролины Плишковой.

Отметим, на корте эти спортсменки пересекались ранее шесть раз, все шесть раз победа оставалась за представительницей Чехии.

Ориентировочное начало матча Павлюченковой и Плишковой запланировано на 3:00 по московскому времени. Игра пройдет на корте «Род Лэйвер Арены» в «Мельбурн-парке».

Ранее на турнире Каролина Плишкова обыграла француженку Кристину Младенович, а затем — представительницу Германии Лауру Зигемунд. Анастасия Павлюченкова в первом круге обыграла сербскую теннисистку Нину Стоянович, а во втором — американку Тэйлор Таунсенд.