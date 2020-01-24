Российская фигуристка Алена Косторная представила свою короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Первым элементом в программе шел тройной аксель, за который фигуристка получила хорошие бонусы. Затем Косторная прыгнула тройной лутц. Во второй половине программы фигуристка прыгнула каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Вращения и дорожка шагов были оценены на четвертый уровень.

Судьи оценили прокат Косторной на 84,92 балла, из которых 48,90 за техническую составляющую. Пока это первое место в турнирной таблице.

В сильнейшей разминке в короткой программе выступит еще одна россиянка. Александра Трусова выступит предпоследней, пятой в заключительной разминке.