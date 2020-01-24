Российская фигуристка Анна Щербакова представила свою короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию.

В начале программы фигуристка исполнила двойной аксель, затем прыгнула тройной флип. Во второй половине программы спортсменка сделала каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. Вращения фигуристки, а также дорожка шагов была оценена судьями четвертым уровнем.

Судьи оценили прокат Щербаковой на 77,95 балла, из которых 42,78 — за техническую составляющую.

В сильнейшей разминке также ожидается выступление двух российских спортсменок — Алена Косторная выйдет на лед сразу после Щербаковой, Александра Трусова выступит предпоследней, пятой в заключительной разминке.