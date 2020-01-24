Российская фигуристка Александра Трусова откатала короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

В начале программы Трусова прыгнула двойной аксель вместо тройного, но сделала ошибку на выезде с прыжка. Затем фигуристка прыгнула тройной флип, а во второй половине программы сделала каскад из тройного лутца и тройного тулупа. Дорожку шагов в программе оценили на четвертый уровень, как и вращения.

Судьи оценили прокат Александры Трусовой на 74,95 балла, из которых 40,53 балла — за техническую составляющую программы.

После Трусовой в короткой программе выступит швейцарка Алексия Паганини, которая и закроет выступления первого дня у девушек.