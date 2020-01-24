Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

Косторная исполнила короткую программу с тройным акселем и набрала за прокат 84,92 балла. Второе место у Анны Щербаковой — за программу с двойным акселем и каскадом тройной лутц — тройной риттбергер она получила 77,95 балла. Третье место у Александры Трусовой, она выполнила прокат с небольшой ошибкой на двойном акселе, но показала лучший результат сезона в короткой программе — 74,95 балла.

Лучшей после россиянок в таблице идет швейцарка Алексия Паганини, ее результат — 68,82 балла.

Завтра, 25 января, фигуристки покажут свои произвольные программы. Начало выступлений девушек назначено на 20:30 по московскому времени.