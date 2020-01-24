Российская фигуристка Алена Косторная поделилась мнением по поводу своей подготовки к чемпионату Европы в Граце, Австрия.

Слова фигуристки цитирует портал Sport24. По словам Косторной, после Нового года она практически заново училась прыгать. «После шоу в Италии выходила на лед и не понимала, что делать, не получались все тройные. Сейчас есть некая неуверенность», — сказала фигуристка.

Как считает Косторная, период взросления не так страшен, если происходит постепенно. «Не думаю, что 2,5 сантиметра, на которые я выросла в последнее время, как-то повлияли», — отметила фигуристка, добавив, что вероятной причиной может быть ее расслабленность на праздниках.

Напомним, Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы в Граце, набрав 84,92 балла.