Российская фигуристка Александра Трусова поделилась эмоциями после проката короткой программы на чемпионате Европы в Граце.

Слова фигуристки цитирует портал Sport24. «Не знаю, что случилось на акселе. Двойной аксель очень легкий прыжок», — отметила фигуристка. Напомним, в текущем сезоне Трусова прыгала и тройной аксель вместо двойного, однако с ошибкой.

По мнению Трусовой, нервозности на выступлении не было и все проходило как и всегда. «Первые несколько тренировок после каникул шли нормально, потом выкатываться было тяжеловато», — сказала фигуристка, отметив, что за прошедшее время она подросла на один сантиметр.

Напомним, Александра Трусова идет третьей на чемпионате Европы по фигурному катанию после короткой программы.