Российская легкоатлетка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поделилась мыслями по поводу выступления на Олимпиаде в Токио в связи с допинговыми разбирательствами России и WADA.

Слова спортсменки цитирует агентство ТАСС. Ласицкене заявила, что сейчас из-за сложившейся ситуации она испытывает разочарование, непонимание и негодование. «Нахожу в себе силы ни в коем случае не опускать руки. Сделаю от себя все, что зависит, чтобы попасть на Олимпиаду», — сказала легкоатлетка, отметив, что старается отгонять от себя плохие мысли.

Ласицкене подчеркнула, что имеет право выступать и хочет это право защищать. По словам прыгуньи, после встречи с РУСАДА у нее прибавилось надежды по поводу разрешения ситуации.

Напомним, в декабре 2019 года исполком WADA принял решение отстранить Россию от крупных международных соревнования на четыре года в связи с манипуляцией данными Московской лаборатории.