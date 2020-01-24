Российская фигуристка, двукратная чемпионка страны Анна Щербакова прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Граце, Австрия.

По словам Щербаковой, которые цитирует портал Sport24, сейчас фигуристка чувствует себя как на чемпионате России. «Сегодня нервничала, возможно, это где-то сказалось. Нервничала из-за того, что турнир важный», — сказала фигуристка, отметив, что в целом, короткая программа — проходной этап.

По словам фигуристки, тройной аксель будет вставлен в короткую программу, когда у нее будет полная уверенность в этом прыжке. «Тройной аксель еще не готов. Но мы над ним работаем. Когда будет больше времени между соревнованиями, будем работать плотнее», — заключила Щербакова.

Напомним, Анна Щербакова идет второй после короткой программы, она набрала 77,95 балла.