Стали известны результаты жеребьевки стартовых номеров в женской произвольной программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

Трое российских фигуристок Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова идут в лидерах после первого дня соревнований, они попали в сильнейшую, четвертую разминку. Анна Щербакова будет кататься четвертой, затем выступит Александра Трусова, а Алена Косторная закроет произвольную программу.

Помимо российских фигуристок в сильнейшую разминку также попали представительница Азербайджана Екатерина Рябова, фигуристка из Швейцарии Алексия Паганини и финка Эмми Пелтонен.

Начало произвольной программы у девушек назначено на 20:30 по московскому времени.