Чемпионат Европы по фигурному катанию в Граце перевалил за экватор: первые медали уже разыграны и в борьбу за награды, наконец, вступили женщины. Интрига в женском одиночном на первенстве Европы небольшая — с ученицами Этери Тутберидзе мало кто может соперничать, но вот кто из них больше всего достоин золота? Пытается разобраться Nevasport.

Открывала сильнейшую разминку в короткой программе Анна Щербакова. «Тройной аксель еще не готов», — заявила Аня после проката, но пока ей это и не так нужно, раз уверенности в элементе нет. Добротные почти 78 баллов и хорошая позиция для атаки на результат лидера.

Алена Косторная выступала следом за Щербаковой и продемонстрировала зрителям своего легендарного «Ангела». Каталась Алена напряженнее обычного, не было присущей ей раскованности, которую мы видели на финале Гран-при или на чемпионате России. До мирового рекорда, в итоге, не хватило полбалла, но результат вполне впечатляющий. К тому же, оценка за компоненты у Алены растет прокат за прокатом, в этот раз пробила отметку в 36 баллов.

Александра Трусова получила предпоследний стартовый номер. В самом начале программы фигуристка взяла и ошиблась на двойном акселе: то ли в душе решила пролететь на тройной, то ли потеряла концентрацию… Даже сама Саша не смогла прокомментировать случившееся. Далее последовали чистый тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа — к риттбергеру фигуристка возвращаться не спешит.

Баллы за компоненты у Трусовой тоже растут от старта к старту, однако с гораздо меньшей скоростью, чем у ее соперниц. Но и это неплохо — благодаря 34,40 баллам во второй оценке фигуристка смогла установить личный рекорд в сезоне.

Лучшей фигуристкой не из трио Тутберидзе в короткой программе стала Алексия Паганини. Она набрала 68 баллов и вряд ли окажет сопротивление в произвольной программе, ведь и личный рекорд у нее довольно маленький, и сам контент программы не сопоставим с тем, что есть у россиянок.

А вот кто возьмет золото чемпионата Европы — все еще не ясно, даже предсказывать сложновато. Пока наиболее вероятной чемпионкой выглядит Щербакова: она хоть и без тройного акселя выступила в короткой программе, но наиболее уверенно из всей тройки. У Алены Косторной, по ее собственному признанию, нет уверенности в прыжках, и по прокату это просматривалось: Алёна может лучше, может легче, может еще вдохновеннее. Завтрашний день покажет, насколько ей удалось прибавить в уверенности.

Сашу Трусову практически заставляют отказаться от очередного усложнения и выкатывать программу с тремя четверными прыжками. «Не могу без усложнений», — говорит Трусова. «Будет три четверных», — отвечает ей тренерский штаб. Вряд ли Трусова будет идти против системы, однако если мы увидим чистый прокат, то фигуристка сможет включиться в борьбу за золото.