На чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце стартовали выступления в произвольной программе у спортивных пар.

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После короткой программы тройку лидеров составляют российские пары. С мировым рекордом короткую программу выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набрав более 82 баллов, на втором месте идут Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, набравшие более 74 баллов, на третьем месте — Евгения Тарасова/Владимир Морозов с результатом в 73,50 балла.

Тарасова/Морозов будут открывать сильнейшую разминку, после них выступит итальянская пара Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе. Третий номер у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, а закрывать программу будут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.