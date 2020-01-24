Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев поделился мнением по поводу выступлений женской сборной России на январских этапах Кубка мира по биатлону.

По словам Драчева в интервью порталу РИА Новости, сбой у девушек произошел в плане физической подготовки, это может поправить восстановительный сбор в Риднау перед чемпионатом мира. По мнению Драчева, главное, чтобы у биатлонисток появилась уверенность в стрельбе.

На данный момент тренерский штаб распределяет, кто какие гонки побежит на чемпионате мира. К старту турнира, как надеется Драчев, спортсменки должны подойти к оптимальной форме.

«Конечно, хочется, чтобы наши девочки выигрывали на всех этапах Кубка мира, но пока не смогли подвести команду таким образом», — заключил Драчев.

Напомним, сегодня, 24 января, в женской индивидуальной гонке в восьмерку сильнейших попала россиянка Ирина Старых, Лариса Куклина финишировала 13-й.