Российский хореограф, работающий в группе Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз рассказал о том, почему было решено упростить произвольную программу Александры Трусовой на чемпионате Европы в Граце.

Слова тренера приводит портал Sport24. «Мы хотим, чтобы она откатала свою программу чисто, сделала все элементы и почувствовала уверенность», — сказал Глейхенгауз, отметив, что после этого в произвольную программу снова будут вставляться дополнительные элементы.

Напомним, максимально Трусова в этом сезоне выкатывала на соревнованиях произвольную программу с четырьмя четверными — это было один раз на Japan Open. На тренировках перед чемпионатом Европы Трусова чисто катала произвольную программу с тремя четверными — сольным четверным лутцем и двумя тулупами в каскадах.

Произвольная программа женщин на чемпионате Европы пройдет завтра, 25 января.