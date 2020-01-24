Избирательный комитет Российского футбольного союза признал неправомерным избрание президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина.

Протокол выборов президента РПЛ был рассмотрен сегодня, 24 января. Информация о результатах появилась на официальном сайте РФС. Сергей Прядкин досрочно был переизбран президентом РПЛ на новый пятилетний срок.

Как считает избирком РФС, при проведении выборов президента РПЛ были не соблюдены основные принципы и требования регламента ФИФА и РФС. Также организация отметила, что устав РПЛ частично не соответствует как уставу и избирательному регламенту Союза, а также в отдельных частях не соответствует законодательству России.

Избирательный комитет РФС обязал лигу провести новые выборы президента организации в течение трех следующих месяцев. Обжаловать это решение можно будет в течение трех рабочих дней.